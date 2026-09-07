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经注: Al-Qasas 28:19
Al-Qasas
19
28:19
فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ١٩
فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّۭ لَّهُمَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩
فَلَمَّآ
ﲢ
أَنۡ
ﲣ
أَرَادَ
ﲤ
أَن
ﲥ
يَبۡطِشَ
ﲦ
بِٱلَّذِي
ﲧ
هُوَ
ﲨ
عَدُوّٞ
ﲩ
لَّهُمَا
ﲪ
قَالَ
ﲫ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﲬ
أَتُرِيدُ
ﲭ
أَن
ﲮ
تَقۡتُلَنِي
ﲯ
كَمَا
ﲰ
قَتَلۡتَ
ﲱ
نَفۡسَۢا
ﲲ
بِٱلۡأَمۡسِۖ
ﲳﲴ
إِن
ﲵ
تُرِيدُ
ﲶ
إِلَّآ
ﲷ
أَن
ﲸ
تَكُونَ
ﲹ
جَبَّارٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
وَمَا
ﲽ
تُرِيدُ
ﲾ
أَن
ﲿ
تَكُونَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلۡمُصۡلِحِينَ
ﳂ
١٩
ﳃ
当他欲扑击他俩的敌人的时候，求救的那个人说：穆萨啊！你要象昨日杀人样杀我吗？你只想做这地方的暴虐者，却不想做调解者。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
وهم أن يبطش به ، ويقال : بطش يبطش ويبطش ، والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى . قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال ابن جبير أراد موسى أن يبطش بالقبطي فتوهم الإسرائيلي أنه يريده ، لأنه أغلظ له في القول فقال : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فسمع القبطي الكلام فأفشاه . وقيل : أراد أن يبطش الإسرائيلي بالقبطي فنهاه موسى فخاف منه ; فقال : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس . ( إن تريد ) أي ما تريد . إلا أن تكون جبارا في الأرض أي قتالا . وقال عكرمة والشعبي : لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين بغير حق وما تريد أن تكون من المصلحين أي من الذين يصلحون بين الناس .