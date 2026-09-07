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经注: Al-Qasas 28:18
Al-Qasas
18
28:18
فاصبح في المدينة خايفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين ١٨
فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٨
فَأَصۡبَحَ
ﲐ
فِي
ﲑ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲒ
خَآئِفٗا
ﲓ
يَتَرَقَّبُ
ﲔ
فَإِذَا
ﲕ
ٱلَّذِي
ﲖ
ٱسۡتَنصَرَهُۥ
ﲗ
بِٱلۡأَمۡسِ
ﲘ
يَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ
ﲙﲚ
قَالَ
ﲛ
لَهُۥ
ﲜ
مُوسَىٰٓ
ﲝ
إِنَّكَ
ﲞ
لَغَوِيّٞ
ﲟ
مُّبِينٞ
ﲠ
١٨
ﲡ
次日早晨，他在城里战战兢兢的。昨日向他求救的那个人忽然又向他高声求救。穆萨对他说：你确是明显的迷误者。
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Al-Sa'di
Он испытывал сильный страх и хотел разузнать, дошла ли весть об убийстве до придворных Фараона. Он понимал, что столь дерзкий поступок не сойдет с рук, тем более, если его совершил один из сынов Исраила. Тут он увидел, что человек, который попросил у него помощи накануне, опять дерется с одним из коптов. Израильтянин снова воззвал к нему о помощи, но Муса сказал: «Ты сошел с прямого пути. Ты поступаешь дерзко и неправильно».