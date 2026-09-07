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经注: Al-Qasas 28:18
Al-Qasas
18
28:18
فاصبح في المدينة خايفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين ١٨
فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٨
فَأَصۡبَحَ
ﲐ
فِي
ﲑ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲒ
خَآئِفٗا
ﲓ
يَتَرَقَّبُ
ﲔ
فَإِذَا
ﲕ
ٱلَّذِي
ﲖ
ٱسۡتَنصَرَهُۥ
ﲗ
بِٱلۡأَمۡسِ
ﲘ
يَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ
ﲙﲚ
قَالَ
ﲛ
لَهُۥ
ﲜ
مُوسَىٰٓ
ﲝ
إِنَّكَ
ﲞ
لَغَوِيّٞ
ﲟ
مُّبِينٞ
ﲠ
١٨
ﲡ
次日早晨，他在城里战战兢兢的。昨日向他求救的那个人忽然又向他高声求救。穆萨对他说：你确是明显的迷误者。
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأَصۡبَحَ فِی ٱلۡمَدِینَةِ خَاۤىِٕفࣰا یَتَرَقَّبُ﴾ يَنْتَظِر مَا يَنَالهُ مِنْ جِهَة الْقَتِيل ﴿فَإِذَا ٱلَّذِی ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلۡأَمۡسِ یَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ﴾ يَسْتَغِيث بِهِ عَلَى قِبْطِيّ آخَر ﴿قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰۤ إِنَّكَ لَغَوِیࣱّ مُّبِینࣱ ١٨﴾ بَيِّن الْغَوَايَة لِمَا فَعَلْته بِالْأَمْسِ وَالْيَوْم