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经注: Al-Qasas 28:18
Al-Qasas
18
28:18
فاصبح في المدينة خايفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين ١٨
فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٨
فَأَصۡبَحَ
ﲐ
فِي
ﲑ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲒ
خَآئِفٗا
ﲓ
يَتَرَقَّبُ
ﲔ
فَإِذَا
ﲕ
ٱلَّذِي
ﲖ
ٱسۡتَنصَرَهُۥ
ﲗ
بِٱلۡأَمۡسِ
ﲘ
يَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ
ﲙﲚ
قَالَ
ﲛ
لَهُۥ
ﲜ
مُوسَىٰٓ
ﲝ
إِنَّكَ
ﲞ
لَغَوِيّٞ
ﲟ
مُّبِينٞ
ﲠ
١٨
ﲡ
次日早晨，他在城里战战兢兢的。昨日向他求救的那个人忽然又向他高声求救。穆萨对他说：你确是明显的迷误者。
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فـ }
لما جرى منه قتل الذي هو من عدوه
{ أَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ }
هل يشعر به آل فرعون، أم لا؟ وإنما خاف، لأنه قد علم، أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل.فبينما هو على تلك الحال
{ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ }
على عدوه
{ يَسْتَصْرِخُهُ }
على قبطي آخر.
{ قَالَ لَهُ مُوسَى }
موبخا له على حاله
{ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ }
أي: بين الغواية، ظاهر الجراءة.