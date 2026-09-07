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经注: Al-Qasas 28:17
Al-Qasas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
ﲆ
رَبِّ
ﲇ
بِمَآ
ﲈ
أَنۡعَمۡتَ
ﲉ
عَلَيَّ
ﲊ
فَلَنۡ
ﲋ
أَكُونَ
ﲌ
ظَهِيرٗا
ﲍ
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
ﲎ
١٧
ﲏ
他说：我的主啊！我借你所赐我的恩典而求你保佑我，我绝不做犯罪者的助手。
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَنۡعَمۡتَ﴾ بِحَقِّ إنْعَامك ﴿عَلَیَّ﴾ بِالْمَغْفِرَةِ اعْصِمْنِي ﴿فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِیرࣰا﴾ عَوْنًا ﴿لِّلۡمُجۡرِمِینَ ١٧﴾ الْكَافِرِينَ بَعْد هَذِهِ إنْ عَصَمْتنِي