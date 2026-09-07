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经注: Al-Qasas 28:16
Al-Qasas
16
28:16
قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم ١٦
قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦
قَالَ
ﱷ
رَبِّ
ﱸ
إِنِّي
ﱹ
ظَلَمۡتُ
ﱺ
نَفۡسِي
ﱻ
فَٱغۡفِرۡ
ﱼ
لِي
ﱽ
فَغَفَرَ
ﱾ
لَهُۥٓۚ
ﱿﲀ
إِنَّهُۥ
ﲁ
هُوَ
ﲂ
ٱلۡغَفُورُ
ﲃ
ٱلرَّحِيمُ
ﲄ
١٦
ﲅ
他说：我的主啊！我确已自欺了，求你饶恕我吧。真主就饶恕了他，他确是至赦的，确是至慈的。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mūsā akasema, «Mola wangu! Mimi nimejidhulumu nafsi yangu kwa kumuua mtu ambaye hukuniamuru kumuua, basi nisamehe dhambi hilo.» Na Mwenyezi Mungu Akamsamehe. Kwani Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe sana dhambi za waja Wake, ni Mwenye huruma nao sana.