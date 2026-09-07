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经注: Al-Qasas 28:16
Al-Qasas
16
28:16
قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم ١٦
قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦
قَالَ
ﱷ
رَبِّ
ﱸ
إِنِّي
ﱹ
ظَلَمۡتُ
ﱺ
نَفۡسِي
ﱻ
فَٱغۡفِرۡ
ﱼ
لِي
ﱽ
فَغَفَرَ
ﱾ
لَهُۥٓۚ
ﱿﲀ
إِنَّهُۥ
ﲁ
هُوَ
ﲂ
ٱلۡغَفُورُ
ﲃ
ٱلرَّحِيمُ
ﲄ
١٦
ﲅ
他说：我的主啊！我确已自欺了，求你饶恕我吧。真主就饶恕了他，他确是至赦的，确是至慈的。
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基拉特
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قال رب إني ظلمت نفسي )
بقتل القبطي من غير أمر ،
( فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم )