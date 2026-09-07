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经注: Al-Qasas 28:15
Al-Qasas
15
28:15
ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هاذا من شيعته وهاذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هاذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ١٥
وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍۢ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَـٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّۭ مُّضِلٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٥
وَدَخَلَ
ﱍ
ٱلۡمَدِينَةَ
ﱎ
عَلَىٰ
ﱏ
حِينِ
ﱐ
غَفۡلَةٖ
ﱑ
مِّنۡ
ﱒ
أَهۡلِهَا
ﱓ
فَوَجَدَ
ﱔ
فِيهَا
ﱕ
رَجُلَيۡنِ
ﱖ
يَقۡتَتِلَانِ
ﱗ
هَٰذَا
ﱘ
مِن
ﱙ
شِيعَتِهِۦ
ﱚ
وَهَٰذَا
ﱛ
مِنۡ
ﱜ
عَدُوِّهِۦۖ
ﱝﱞ
فَٱسۡتَغَٰثَهُ
ﱟ
ٱلَّذِي
ﱠ
مِن
ﱡ
شِيعَتِهِۦ
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلَّذِي
ﱤ
مِنۡ
ﱥ
عَدُوِّهِۦ
ﱦ
فَوَكَزَهُۥ
ﱧ
مُوسَىٰ
ﱨ
فَقَضَىٰ
ﱩ
عَلَيۡهِۖ
ﱪﱫ
قَالَ
ﱬ
هَٰذَا
ﱭ
مِنۡ
ﱮ
عَمَلِ
ﱯ
ٱلشَّيۡطَٰنِۖ
ﱰﱱ
إِنَّهُۥ
ﱲ
عَدُوّٞ
ﱳ
مُّضِلّٞ
ﱴ
مُّبِينٞ
ﱵ
١٥
ﱶ
乘城里的人疏忽的时候，他走进城来，并在城里发现了两个人正在争斗，这个是属于他的宗族，那个是属于他的敌人，属于同族的人要求他帮着对付他的敌人，穆萨就把那敌人一拳打死。他说：这是由于恶魔的诱惑，恶魔确是迷人的明敌。
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Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- بهههڵه كهسێك دهكوژێت} [
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- هاته ناو شاری میصرهوه دوای ئهوهی كه وهحی بۆ هات و بوو به پێغهمبهر له كاتێك كه خهڵكهكه بێ ئاگابوون، وتراوه: له نێوان مهغریب و عیشادا، یان له نیوهڕۆدا به نهێنی خۆی كرده ناو شاردا [
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
] بینی دوو پیاو شهڕیانه [
هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ
] ئهمهیان بهنی ئیسرائیلییهو له هۆزی خۆیهتی [
وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ
] وه ئهمهى تریشیان (قيبطي)يه له هۆزهكهی فیرعهونه و دوژمنێتى [
فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ
] ئهوهی كه له هۆزهكهی خۆی بوو كابرای بهنی ئیسرائیلی داوای فریاكهوتن و سهرخستنی له موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كرد بهسهر دوژمنهكهیدا: ئهى موسا -
صلی الله علیه وسلم
- فریام بكهوهو لهم دوژمنه ڕزگارم بكه ئهیهوێ به زۆر ئیشم پێ بكات وه پارهم پێ نهدات (داواى فریاكهوتن له كهسێكى زیندووى ئامادهى به توانا بۆ كارى دونیایى كه له تواناى مرۆڤدا بێت دروسته) [
فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ههردوو دهستی كۆ كردهوه دای به سینگی ئهو پیاوهدا، یاخود به گۆچانهكهی لێیداو یهكسهر مردو كوشتی ههر چهنده بۆ ئهوهی نهبوو كه بیكوژێ بهڵام نهیزانی بهوه ئهمرێ [
قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- وتی: بهڕاستی شهیتان ئهم كردهوهیهى پێ كردم لهبهر ئهوهی فهرمانم پێ نهكرابوو به كوشتنی [
إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (١٥)
] به دڵنیایى شهیتان دوژمنێكی گومڕاكاری ئاشكرایهو ئهیهوێ مرۆڤـ گومڕا بكات.