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经注: Al-Qasas 28:15
Al-Qasas
15
28:15
ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هاذا من شيعته وهاذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هاذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ١٥
وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍۢ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَـٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّۭ مُّضِلٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٥
وَدَخَلَ
ﱍ
ٱلۡمَدِينَةَ
ﱎ
عَلَىٰ
ﱏ
حِينِ
ﱐ
غَفۡلَةٖ
ﱑ
مِّنۡ
ﱒ
أَهۡلِهَا
ﱓ
فَوَجَدَ
ﱔ
فِيهَا
ﱕ
رَجُلَيۡنِ
ﱖ
يَقۡتَتِلَانِ
ﱗ
هَٰذَا
ﱘ
مِن
ﱙ
شِيعَتِهِۦ
ﱚ
وَهَٰذَا
ﱛ
مِنۡ
ﱜ
عَدُوِّهِۦۖ
ﱝﱞ
فَٱسۡتَغَٰثَهُ
ﱟ
ٱلَّذِي
ﱠ
مِن
ﱡ
شِيعَتِهِۦ
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلَّذِي
ﱤ
مِنۡ
ﱥ
عَدُوِّهِۦ
ﱦ
فَوَكَزَهُۥ
ﱧ
مُوسَىٰ
ﱨ
فَقَضَىٰ
ﱩ
عَلَيۡهِۖ
ﱪﱫ
قَالَ
ﱬ
هَٰذَا
ﱭ
مِنۡ
ﱮ
عَمَلِ
ﱯ
ٱلشَّيۡطَٰنِۖ
ﱰﱱ
إِنَّهُۥ
ﱲ
عَدُوّٞ
ﱳ
مُّضِلّٞ
ﱴ
مُّبِينٞ
ﱵ
١٥
ﱶ
乘城里的人疏忽的时候，他走进城来，并在城里发现了两个人正在争斗，这个是属于他的宗族，那个是属于他的敌人，属于同族的人要求他帮着对付他的敌人，穆萨就把那敌人一拳打死。他说：这是由于恶魔的诱惑，恶魔确是迷人的明敌。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَدَخَلَ﴾ مُوسَى ﴿ٱلۡمَدِینَةَ﴾ مَدِينَة فِرْعَوْن وَهِيَ مَنْف بَعْد أَنْ غَابَ عَنْهُ مُدَّة ﴿عَلَىٰ حِینِ غَفۡلَةࣲ مِّنۡ أَهۡلِهَا﴾ وَقْت الْقَيْلُولَة ﴿فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیۡنِ یَقۡتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِیعَتِهِۦ﴾ أَيْ إسْرَائِيلِيّ ﴿وَهَـٰذَا مِنۡ عَدُوِّهِۦۖ﴾ أَيْ قِبْطِيّ يُسَخِّر إسْرَائِيلِيًّا لِيَحْمِل حَطَبًا إلَى مَطْبَخ فِرْعَوْن ﴿فَٱسۡتَغَـٰثَهُ ٱلَّذِی مِن شِیعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِی مِنۡ عَدُوِّهِۦ﴾ فَقَالَ لَهُ مُوسَى خَلّ سَبِيله فَقِيلَ إنَّهُ قَالَ لِمُوسَى لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَحْمِلهُ عَلَيْك ﴿فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ﴾ أَيْ ضَرَبَهُ بِجَمْعِ كَفّه وَكَانَ شَدِيد الْقُوَّة وَالْبَطْش ﴿فَقَضَىٰ عَلَیۡهِۖ﴾ قَتَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ قَصَدَ قَتْله وَدَفَنَهُ فِي الرَّمْل ﴿قَالَ هَـٰذَا﴾ قَتْله ﴿مِنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَـٰنِۖ﴾ الْمُهَيِّج غَضَبِي ﴿إِنَّهُۥ عَدُوࣱّ﴾ لِابْنِ آدَم ﴿مُّضِلࣱّ﴾ لَهُ ﴿مُّبِینࣱ ١٥﴾ بَيِّن الإضلال