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经注: Al-Qasas 28:14
Al-Qasas
14
28:14
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ١٤
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤
وَلَمَّا
ﱁ
بَلَغَ
ﱂ
أَشُدَّهُۥ
ﱃ
وَٱسۡتَوَىٰٓ
ﱄ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱅ
حُكۡمٗا
ﱆ
وَعِلۡمٗاۚ
ﱇﱈ
وَكَذَٰلِكَ
ﱉ
نَجۡزِي
ﱊ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱋ
١٤
ﱌ
当他体格强壮，智力健全的时候，我赏赐他智慧和学识。我要这样报酬善人。
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Al-Sa'di
Мужчины, как правило, достигают расцвета своих физических и умственных способностей в возрасте около сорока лет. Когда пророк Муса возмужал и достиг этого возраста, Аллах даровал ему мудрость и знание. Так Он вознаграждает тех, кто искренне поклоняется Ему и делает добро Его творениям. В качестве вознаграждения Всевышний Аллах дарует им знания и мудрость, и чем лучше бывают их деяния, тем глубже и совершеннее становятся приобретенные ими знания. Таким образом, пророчество и совершенные знания Мусы свидетельствовали о совершенстве его набожности и добродетели.