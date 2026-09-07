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经注: Al-Qasas 28:13
Al-Qasas
13
28:13
فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ١٣
فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣
فَرَدَدۡنَٰهُ
ﲻ
إِلَىٰٓ
ﲼ
أُمِّهِۦ
ﲽ
كَيۡ
ﲾ
تَقَرَّ
ﲿ
عَيۡنُهَا
ﳀ
وَلَا
ﳁ
تَحۡزَنَ
ﳂ
وَلِتَعۡلَمَ
ﳃ
أَنَّ
ﳄ
وَعۡدَ
ﳅ
ٱللَّهِ
ﳆ
حَقّٞ
ﳇ
وَلَٰكِنَّ
ﳈ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﳉ
لَا
ﳊ
يَعۡلَمُونَ
ﳋ
١٣
ﳌ
于是，我把他送还他的母亲，以便她获得慰藉，不再忧愁，而且知道真主的应许是真实的，但他们大半不知道。
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Tafseer Jalalayn
﴿فَرَدَدۡنَـٰهُ إِلَىٰۤ أُمِّهِۦ كَیۡ تَقَرَّ عَیۡنُهَا﴾ بِلِقَائِهِ ﴿وَلَا تَحۡزَنَ﴾ حِينَئِذٍ ﴿وَلِتَعۡلَمَ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ﴾ بِرَدِّهِ إلَيْهَا ﴿حَقࣱّ وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ﴾ أَيْ النَّاس ﴿لَا یَعۡلَمُونَ ١٣﴾ بِهَذَا الْوَعْد وَلَا بِأَنَّ هَذِهِ أُخْته وَهَذِهِ أُمّه فَمَكَثَ عِنْدهَا إلَى أَنْ فَطَمَتْهُ وَأَجْرَى عَلَيْهَا أُجْرَتهَا لِكُلِّ يَوْم دِينَار وَأَخَذَتْهَا لِأَنَّهَا مَال حَرْبِيّ فَأَتَتْ بِهِ فِرْعَوْن فَتَرَبَّى عِنْده كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَة عَنْهُ فِي سُورَة الشُّعَرَاء {أَلَمۡ نُرَبِّكَ فِینَا وَلِیدࣰا وَلَبِثۡتَ فِینَا مِنۡ عُمُرِكَ سِنِینَ}