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经注: Al-Qasas 28:12
Al-Qasas
12
28:12
۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ١٢
۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍۢ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ ١٢
۞ وَحَرَّمۡنَا
ﲩ ﲪ
عَلَيۡهِ
ﲫ
ٱلۡمَرَاضِعَ
ﲬ
مِن
ﲭ
قَبۡلُ
ﲮ
فَقَالَتۡ
ﲯ
هَلۡ
ﲰ
أَدُلُّكُمۡ
ﲱ
عَلَىٰٓ
ﲲ
أَهۡلِ
ﲳ
بَيۡتٖ
ﲴ
يَكۡفُلُونَهُۥ
ﲵ
لَكُمۡ
ﲶ
وَهُمۡ
ﲷ
لَهُۥ
ﲸ
نَٰصِحُونَ
ﲹ
١٢
ﲺ
以前，我禁止他吃任何人的奶，他的姐姐就说：我介绍你们一家人，替你们养育他，他们是忠于他，好吗？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。