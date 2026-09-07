登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qasas 28:12
Al-Qasas
12
28:12
۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ١٢
۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍۢ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ ١٢
۞ وَحَرَّمۡنَا
ﲩ ﲪ
عَلَيۡهِ
ﲫ
ٱلۡمَرَاضِعَ
ﲬ
مِن
ﲭ
قَبۡلُ
ﲮ
فَقَالَتۡ
ﲯ
هَلۡ
ﲰ
أَدُلُّكُمۡ
ﲱ
عَلَىٰٓ
ﲲ
أَهۡلِ
ﲳ
بَيۡتٖ
ﲴ
يَكۡفُلُونَهُۥ
ﲵ
لَكُمۡ
ﲶ
وَهُمۡ
ﲷ
لَهُۥ
ﲸ
نَٰصِحُونَ
ﲹ
١٢
ﲺ
以前，我禁止他吃任何人的奶，他的姐姐就说：我介绍你们一家人，替你们养育他，他们是忠于他，好吗？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na tulimzuia Mūsā asinyonye kutoka kwa wanyonyeshaji kabla hatujamrudisha kwa mamake, hapo dadake akasema, «Je, ni waonyeshe watu wa nyumba ambao watamlea na kumnyonyesha vizuri na ambao watakuwa na huruma naye? Wakamkubalia hilo.