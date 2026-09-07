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经注: Al-Qasas 28:10
Al-Qasas
10
28:10
واصبح فواد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المومنين ١٠
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠
وَأَصۡبَحَ
ﲊ
فُؤَادُ
ﲋ
أُمِّ
ﲌ
مُوسَىٰ
ﲍ
فَٰرِغًاۖ
ﲎﲏ
إِن
ﲐ
كَادَتۡ
ﲑ
لَتُبۡدِي
ﲒ
بِهِۦ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أَن
ﲕ
رَّبَطۡنَا
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
قَلۡبِهَا
ﲘ
لِتَكُونَ
ﲙ
مِنَ
ﲚ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲛ
١٠
ﲜ
穆萨的母亲的心，变成空虚的。若不是我使她安下心来，以使她成为信道的人，她几乎暴露真情了。
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
Расставшись со своим чадом, мать Мусы начала сильно тосковать, беспокоясь о его судьбе. Несмотря на то, что Всевышний Аллах велел ей не печалиться и не бояться, бедная женщина не могла побороть свои естественные чувства. Она была настолько опечалена, что переживания опустошили ее сердце от всех остальных мыслей. И если бы Аллах не помог ей стойко выдержать такой удар судьбы, то она призналась бы в том, что Муса был ее ребенком. Однако Он поддержал ее, дабы она осталась верующей. Воистину, если человек, оказавшийся в трудной ситуации, проявляет стойкость и терпение, то его вера усиливается и крепнет. Если же он не перестает скорбеть и печалиться, то это свидетельствует о слабости его веры и убежденности.