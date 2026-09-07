登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qasas 28:10
Al-Qasas
10
28:10
واصبح فواد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المومنين ١٠
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠
وَأَصۡبَحَ
ﲊ
فُؤَادُ
ﲋ
أُمِّ
ﲌ
مُوسَىٰ
ﲍ
فَٰرِغًاۖ
ﲎﲏ
إِن
ﲐ
كَادَتۡ
ﲑ
لَتُبۡدِي
ﲒ
بِهِۦ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أَن
ﲕ
رَّبَطۡنَا
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
قَلۡبِهَا
ﲘ
لِتَكُونَ
ﲙ
مِنَ
ﲚ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲛ
١٠
ﲜ
穆萨的母亲的心，变成空虚的。若不是我使她安下心来，以使她成为信道的人，她几乎暴露真情了。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
وأصبح فؤاد أم موسى خاليًا من كل شيء في الدنيا إلا من همِّ موسى وذكره، وقاربت أن تُظهِر أنه ابنها لولا أن ثبتناها، فصبرت ولم تُبْدِ به; لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين به.