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Adh-Dhariyat
42
51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِن
شَيۡءٍ
أَتَتۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
جَعَلَتۡهُ
كَٱلرَّمِيمِ
٤٢
凡经那暴风吹过的东西，无一不变成破碎的。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿مَا تَذَرُ مِن شَیۡءٍ﴾ نَفْس أَوْ مَال ﴿أَتَتۡ عَلَیۡهِ إِلَّا جَعَلَتۡهُ كَٱلرَّمِیمِ ٤٢﴾ كَالْبَالِي الْمُتَفَتِّت