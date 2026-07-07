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Adh-Dhariyat
41
51:41
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١
وَفِي
عَادٍ
إِذۡ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمُ
ٱلرِّيحَ
ٱلۡعَقِيمَ
٤١
在阿德人的故事里，也有一种迹象。当时，我曾使无益的暴风去毁灭他们，
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基拉特
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Al-Sa'di
Адиты - это известный в прошлом народ, который отказался уверовать в пророка Худа, за что Аллах наслал на них сильный ветер, который не принес с собой ничего, кроме зла.