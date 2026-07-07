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Adh-Dhariyat
38
51:38
وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين ٣٨
وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
وَفِي
مُوسَىٰٓ
إِذۡ
أَرۡسَلۡنَٰهُ
إِلَىٰ
فِرۡعَوۡنَ
بِسُلۡطَٰنٖ
مُّبِينٖ
٣٨
在穆萨的故事里也有一种迹象。当时，我曾派遣他带著一件明证去见法老。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
51:38至51:39节的经注
وفي إرسالنا موسى إلى فرعون وملئه بالآيات والمعجزات الظاهرة آية للذين يخافون العذاب الأليم. فأعْرَضَ فرعون مغترًّا بقوته وجانبه،
وقال عن موسى:
إنه ساحر أو مجنون.