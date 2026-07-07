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Adh-Dhariyat
34
51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِندَ
رَبِّكَ
لِلۡمُسۡرِفِينَ
٣٤
那是从你的主那里为过分者而发出的。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿مُّسَوَّمَةً﴾ مُعَلَّمَة عَلَيْهَا اسْم مَنْ يُرْمَى بِهَا ﴿عِندَ رَبِّكَ﴾ ظَرْف لَهَا ﴿لِلۡمُسۡرِفِینَ ٣٤﴾ بِإِتْيَانِهِمْ الذُّكُور مع كفرهم