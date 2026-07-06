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Adh-Dhariyat
33
51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣
لِنُرۡسِلَ
عَلَيۡهِمۡ
حِجَارَةٗ
مِّن
طِينٖ
٣٣
我们将因毁灭他们而降下黏土变成的石头，
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
51:32至51:34节的经注
قال إبراهيم عليه السلام،
لملائكة الله:
ما شأنكم وفيم أُرسلتم؟
قالوا:
إن الله أرسلنا إلى قوم قد أجرموا لكفرهم بالله؛ لنهلكهم بحجارة من طين متحجِّر، معلَّمة عند ربك لهؤلاء المتجاوزين الحدَّ في الفجور والعصيان.