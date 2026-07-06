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Adh-Dhariyat
31
51:31
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١
۞ قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكُمۡ
أَيُّهَا
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣١
他说：诸位使者啊！你们有什么差事呢？
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
قال لهم إبراهيم عليه السلام:
{ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ }
الآيات،
أي:
ما شأنكم وما تريدون؟ لأنه استشعر أنهم رسل، أرسلهم الله لبعض الشئون المهمة.