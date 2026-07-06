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Adh-Dhariyat
29
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَأَقۡبَلَتِ
ٱمۡرَأَتُهُۥ
فِي
صَرَّةٖ
فَصَكَّتۡ
وَجۡهَهَا
وَقَالَتۡ
عَجُوزٌ
عَقِيمٞ
٢٩
他的女人便喊叫著走来，她打自己的脸，说：我是一个不能生育的老妇人。
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩)
] خێزانهكهیشی لهسهرسوڕماندا به قیژان و بانگ كردن و هاوار كردنهوه هات و دای به رووی خۆیداو وتی: من له گهنجیدا منداڵم نهبووه ئێستا چۆن لهم تهمهنه پیرییه كه پیرهژنێكی نهزۆكم منداڵم ئهبێ، وتراوه تهمهنى(٩٠) یان (٩٩) ساڵ بووه، تهمهنى ئیبڕاهیم -
صلی الله علیه وسلم
- (١٠٠) یان (١٢٠) ساڵ بووه.