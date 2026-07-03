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1. 古兰经 Al-Fatihah

开端章

阅读并聆听古兰经 Al-Fatihah 包含翻译、经注、音频朗诵、逐字释义和音译。 翻译者 Grigore.

1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
١
În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.
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