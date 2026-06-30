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Al-Fatihah
1
1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
بِسۡمِ
ٱللَّهِ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ
١
奉至仁至慈的真主之名
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Это означает: я начинаю во имя Аллаха. Из лексического анализа этого словосочетания ясно, что подразумеваются все прекрасные имена Всевышнего Господа. Аллах - одно из этих имен, означающее «Бог, Которого обожествляют и Которому поклоняются, Единственный, Кто заслуживает поклонения в силу Своих божественных качеств - качеств совершенства и безупречности». Прекрасные имена Милостивый и Милосердный свидетельствуют о Его великом милосердии, объемлющем всякую вещь и всякую тварь. Милосердия Аллаха в полной мере будут удостоены Его богобоязненные рабы, которые следуют путем Божьих пророков и посланников. А все остальные творения получат лишь часть Божьей милости. Следует знать, что все праведные богословы единодушно говорили о необходимости веры в Аллаха и Его божественные качества. Господь - Милостивый и Милосердный, то есть обладает милосердием, которое проявляется на Его рабах. Все блага и щедроты являются одним из многочисленных проявлений Его милости и сострадания. То же самое можно сказать и об остальных именах Аллаха. Он всеведущ, то есть обладает знанием обо всем сущем. Он всемогущ, то есть обладает могуществом и властен над всякой тварью.