登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Kahf 阿雅 98
Al-Kahf
98
18:98
قال هاذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ٩٨
قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌۭ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّۭا ٩٨
قَالَ
ﱁ
هَٰذَا
ﱂ
رَحۡمَةٞ
ﱃ
مِّن
ﱄ
رَّبِّيۖ
ﱅﱆ
فَإِذَا
ﱇ
جَآءَ
ﱈ
وَعۡدُ
ﱉ
رَبِّي
ﱊ
جَعَلَهُۥ
ﱋ
دَكَّآءَۖ
ﱌﱍ
وَكَانَ
ﱎ
وَعۡدُ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
حَقّٗا
ﱑ
٩٨
ﱒ
他说：这是从我的主降下的恩惠，当我的主的应许降临的时候，他将使这壁垒化为平地。我的主的应许是真实的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。