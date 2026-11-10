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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Kahf 阿雅 96
Al-Kahf
96
18:96
اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا ٩٦
ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًۭا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًۭا ٩٦
ءَاتُونِي
ﳕ
زُبَرَ
ﳖ
ٱلۡحَدِيدِۖ
ﳗﳘ
حَتَّىٰٓ
ﳙ
إِذَا
ﳚ
سَاوَىٰ
ﳛ
بَيۡنَ
ﳜ
ٱلصَّدَفَيۡنِ
ﳝ
قَالَ
ﳞ
ٱنفُخُواْۖ
ﳟﳠ
حَتَّىٰٓ
ﳡ
إِذَا
ﳢ
جَعَلَهُۥ
ﳣ
نَارٗا
ﳤ
قَالَ
ﳥ
ءَاتُونِيٓ
ﳦ
أُفۡرِغۡ
ﳧ
عَلَيۡهِ
ﳨ
قِطۡرٗا
ﳩ
٩٦
ﳪ
你们拿铁块来给我吧。到了他堆满两山之间的时候，他说：你们拉风箱吧。到了他使铁块红如火焰的时候，他说：你们拿溶铜来给我，我就把它倾注在壁垒上。
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Tafsir Fathul Majid
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