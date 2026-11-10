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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Kahf 阿雅 95
Al-Kahf
95
18:95
قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما ٩٥
قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌۭ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ٩٥
قَالَ
ﳈ
مَا
ﳉ
مَكَّنِّي
ﳊ
فِيهِ
ﳋ
رَبِّي
ﳌ
خَيۡرٞ
ﳍ
فَأَعِينُونِي
ﳎ
بِقُوَّةٍ
ﳏ
أَجۡعَلۡ
ﳐ
بَيۡنَكُمۡ
ﳑ
وَبَيۡنَهُمۡ
ﳒ
رَدۡمًا
ﳓ
٩٥
ﳔ
他说：我的主使我能够享受的，尤为优美。你们以人力扶助我，我就在你们和他们之间建筑一座壁垒。
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