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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Kahf 阿雅 93
Al-Kahf
93
18:93
حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٩٣
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًۭا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًۭا ٩٣
حَتَّىٰٓ
ﲦ
إِذَا
ﲧ
بَلَغَ
ﲨ
بَيۡنَ
ﲩ
ٱلسَّدَّيۡنِ
ﲪ
وَجَدَ
ﲫ
مِن
ﲬ
دُونِهِمَا
ﲭ
قَوۡمٗا
ﲮ
لَّا
ﲯ
يَكَادُونَ
ﲰ
يَفۡقَهُونَ
ﲱ
قَوۡلٗا
ﲲ
٩٣
ﲳ
一直到他到达了两山之间的时候，他发现前面有一种人，几乎不懂（他的）话。
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Tafsir Fathul Majid
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