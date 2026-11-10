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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Kahf 阿雅 105
Al-Kahf
105
18:105
اولايك الذين كفروا بايات ربهم ولقايه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١٠٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًۭا ١٠٥
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲕ
ٱلَّذِينَ
ﲖ
كَفَرُواْ
ﲗ
بِـَٔايَٰتِ
ﲘ
رَبِّهِمۡ
ﲙ
وَلِقَآئِهِۦ
ﲚ
فَحَبِطَتۡ
ﲛ
أَعۡمَٰلُهُمۡ
ﲜ
فَلَا
ﲝ
نُقِيمُ
ﲞ
لَهُمۡ
ﲟ
يَوۡمَ
ﲠ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲡ
وَزۡنٗا
ﲢ
١٠٥
ﲣ
这等人不信他们的主的迹象，也不信将与他相会，所以他们在今世生活中的善功变为无效的，复活日我不为他们树立权衡。
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Tafsir Fathul Majid
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