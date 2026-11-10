[ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ ] ئهو كهسانهن كه كوفریان كردووه به ئایهتهكانی خوای گهورهو به گهیشتن به خوای گهوره له ڕۆژی قیامهتداو باوهڕیان به زیندوو بوونهوه نهبووه [ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ] بۆیه كردهوهكانیان كه كردوویانه وایان زانیوه كردهوهی چاكه ههمووی بهتاڵ بووهوه بههۆی كوفریانهوه [ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (١٠٥) ] وه له ڕۆژی قیامهتدا هیچ كێشێكیان بۆ دانانێین و هیچ نرخێكیان نیه، پێغهمبهرى خوا - صلى الله عليه وسلم - فهرمووى: (له رۆژى قیامهتدا پیاوى گهورهى قهڵهو دههێنرێت و دهكێشرێت سوك و بێنرخهو كێشى باڵه مێشولهیهكى نیه، پاشان فهرمووى ئهم ئایهته بخوێننهوه).