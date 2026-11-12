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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 48
At-Tur
48
52:48
واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ٤٨
وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ٤٨
وَٱصۡبِرۡ
ﳎ
لِحُكۡمِ
ﳏ
رَبِّكَ
ﳐ
فَإِنَّكَ
ﳑ
بِأَعۡيُنِنَاۖ
ﳒﳓ
وَسَبِّحۡ
ﳔ
بِحَمۡدِ
ﳕ
رَبِّكَ
ﳖ
حِينَ
ﳗ
تَقُومُ
ﳘ
٤٨
ﳙ
你应当忍受你的主的判决，因为你确是在我的眷顾之下的。你起来的时候，应当赞颂你的主；
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