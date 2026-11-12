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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 44
At-Tur
44
52:44
وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ٤٤
وَإِن يَرَوْا۟ كِسْفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًۭا يَقُولُوا۟ سَحَابٌۭ مَّرْكُومٌۭ ٤٤
وَإِن
ﲧ
يَرَوۡاْ
ﲨ
كِسۡفٗا
ﲩ
مِّنَ
ﲪ
ٱلسَّمَآءِ
ﲫ
سَاقِطٗا
ﲬ
يَقُولُواْ
ﲭ
سَحَابٞ
ﲮ
مَّرۡكُومٞ
ﲯ
٤٤
ﲰ
如果他们看见天掉下来一块，他们将说：这是成堆的云彩。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。