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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 43
At-Tur
43
52:43
ام لهم الاه غير الله سبحان الله عما يشركون ٤٣
أَمْ لَهُمْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٣
أَمۡ
ﲜ
لَهُمۡ
ﲝ
إِلَٰهٌ
ﲞ
غَيۡرُ
ﲟ
ٱللَّهِۚ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَ
ﲢ
ٱللَّهِ
ﲣ
عَمَّا
ﲤ
يُشۡرِكُونَ
ﲥ
٤٣
ﲦ
难道除真主外，他们还有别的神灵吗？真主是超乎他们所用以配他的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。