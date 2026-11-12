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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 42
At-Tur
42
52:42
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ٤٢
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًۭا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٤٢
أَمۡ
ﲓ
يُرِيدُونَ
ﲔ
كَيۡدٗاۖ
ﲕﲖ
فَٱلَّذِينَ
ﲗ
كَفَرُواْ
ﲘ
هُمُ
ﲙ
ٱلۡمَكِيدُونَ
ﲚ
٤٢
ﲛ
难道他们欲用计谋吗？不信道者，将自中其计。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。