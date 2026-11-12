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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 40
At-Tur
40
52:40
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٠
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٠
أَمۡ
ﲅ
تَسۡـَٔلُهُمۡ
ﲆ
أَجۡرٗا
ﲇ
فَهُم
ﲈ
مِّن
ﲉ
مَّغۡرَمٖ
ﲊ
مُّثۡقَلُونَ
ﲋ
٤٠
ﲌ
难道你向他们索取报酬，故他们为纳税而担负太重？
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。