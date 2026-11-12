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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 37
At-Tur
37
52:37
ام عندهم خزاين ربك ام هم المصيطرون ٣٧
أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَۣيْطِرُونَ ٣٧
أَمۡ
ﱬ
عِندَهُمۡ
ﱭ
خَزَآئِنُ
ﱮ
رَبِّكَ
ﱯ
أَمۡ
ﱰ
هُمُ
ﱱ
ٱلۡمُصَۜيۡطِرُونَ
ﱲ
٣٧
ﱳ
是你的主的库藏归他们掌管呢？还是他们是那些库藏的监督呢？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。