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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 36
At-Tur
36
52:36
ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ٣٦
أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ٣٦
أَمۡ
ﱣ
خَلَقُواْ
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضَۚ
ﱦﱧ
بَل
ﱨ
لَّا
ﱩ
يُوقِنُونَ
ﱪ
٣٦
ﱫ
难道他们曾创造天地吗？不然，是他们不确信真主。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。