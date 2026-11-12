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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 35
At-Tur
35
52:35
ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ٣٥
أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ ٣٥
أَمۡ
ﱚ
خُلِقُواْ
ﱛ
مِنۡ
ﱜ
غَيۡرِ
ﱝ
شَيۡءٍ
ﱞ
أَمۡ
ﱟ
هُمُ
ﱠ
ٱلۡخَٰلِقُونَ
ﱡ
٣٥
ﱢ
是他们从无到有被创造出来呢？还是他们自己就是创造者呢？
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。