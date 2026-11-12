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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 32
At-Tur
32
52:32
ام تامرهم احلامهم بهاذا ام هم قوم طاغون ٣٢
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَـٰمُهُم بِهَـٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌۭ طَاغُونَ ٣٢
أَمۡ
ﱁ
تَأۡمُرُهُمۡ
ﱂ
أَحۡلَٰمُهُم
ﱃ
بِهَٰذَآۚ
ﱄﱅ
أَمۡ
ﱆ
هُمۡ
ﱇ
قَوۡمٞ
ﱈ
طَاغُونَ
ﱉ
٣٢
ﱊ
难道他们的理智命令他们说这句话吗？不然，他们是放荡的民众。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。