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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 30
At-Tur
30
52:30
ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ٣٠
أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌۭ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣٠
أَمۡ
ﳋ
يَقُولُونَ
ﳌ
شَاعِرٞ
ﳍ
نَّتَرَبَّصُ
ﳎ
بِهِۦ
ﳏ
رَيۡبَ
ﳐ
ٱلۡمَنُونِ
ﳑ
٣٠
ﳒ
不然，他们说：他是一个诗人，我们等待他遭逢厄运。
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Tafsir Fathul Majid
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