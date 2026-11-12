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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 29
At-Tur
29
52:29
فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ٢٩
فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍۢ وَلَا مَجْنُونٍ ٢٩
فَذَكِّرۡ
ﳂ
فَمَآ
ﳃ
أَنتَ
ﳄ
بِنِعۡمَتِ
ﳅ
رَبِّكَ
ﳆ
بِكَاهِنٖ
ﳇ
وَلَا
ﳈ
مَجۡنُونٍ
ﳉ
٢٩
ﳊ
你应当教诲众人，因为借你的主的恩典，你不是一个占卜者，也不是一个疯人。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。