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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 28
At-Tur
28
52:28
انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ٢٨
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٨
إِنَّا
ﲷ
كُنَّا
ﲸ
مِن
ﲹ
قَبۡلُ
ﲺ
نَدۡعُوهُۖ
ﲻﲼ
إِنَّهُۥ
ﲽ
هُوَ
ﲾ
ٱلۡبَرُّ
ﲿ
ٱلرَّحِيمُ
ﳀ
٢٨
ﳁ
以前我们的确常常祈祷他，他确是仁爱的，确是至慈的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。