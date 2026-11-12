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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 23
At-Tur
23
52:23
يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ٢٣
يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًۭا لَّا لَغْوٌۭ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌۭ ٢٣
يَتَنَٰزَعُونَ
ﲐ
فِيهَا
ﲑ
كَأۡسٗا
ﲒ
لَّا
ﲓ
لَغۡوٞ
ﲔ
فِيهَا
ﲕ
وَلَا
ﲖ
تَأۡثِيمٞ
ﲗ
٢٣
ﲘ
他们在乐园中互递（酒）杯，他们不因而出恶言，也不因而犯罪恶。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。