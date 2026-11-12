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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 21
At-Tur
21
52:21
والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امري بما كسب رهين ٢١
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍۢ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌۭ ٢١
وَٱلَّذِينَ
ﱵ
ءَامَنُواْ
ﱶ
وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ
ﱷ
ذُرِّيَّتُهُم
ﱸ
بِإِيمَٰنٍ
ﱹ
أَلۡحَقۡنَا
ﱺ
بِهِمۡ
ﱻ
ذُرِّيَّتَهُمۡ
ﱼ
وَمَآ
ﱽ
أَلَتۡنَٰهُم
ﱾ
مِّنۡ
ﱿ
عَمَلِهِم
ﲀ
مِّن
ﲁ
شَيۡءٖۚ
ﲂﲃ
كُلُّ
ﲄ
ٱمۡرِيِٕۭ
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كَسَبَ
ﲇ
رَهِينٞ
ﲈ
٢١
ﲉ
自己信道，子孙也跟著信道者，我将使他们的子孙与他们同级，我不减少他们的善功一丝毫。每人应对自己的行为负责。
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