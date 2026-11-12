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Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 18
At-Tur
18
52:18
فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ١٨
فَـٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٨
فَٰكِهِينَ
ﱜ
بِمَآ
ﱝ
ءَاتَىٰهُمۡ
ﱞ
رَبُّهُمۡ
ﱟ
وَوَقَىٰهُمۡ
ﱠ
رَبُّهُمۡ
ﱡ
عَذَابَ
ﱢ
ٱلۡجَحِيمِ
ﱣ
١٨
ﱤ
他们因主的赏赐而快乐，他们的主使他们得免于烈火的刑罚。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。