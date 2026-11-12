登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： At-Tur 阿雅 16
At-Tur
16
52:16
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ١٦
ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦
ٱصۡلَوۡهَا
ﱈ
فَٱصۡبِرُوٓاْ
ﱉ
أَوۡ
ﱊ
لَا
ﱋ
تَصۡبِرُواْ
ﱌ
سَوَآءٌ
ﱍ
عَلَيۡكُمۡۖ
ﱎﱏ
إِنَّمَا
ﱐ
تُجۡزَوۡنَ
ﱑ
مَا
ﱒ
كُنتُمۡ
ﱓ
تَعۡمَلُونَ
ﱔ
١٦
ﱕ
你们进火狱去吧！你们忍受其中的刑罚与否，随你们的方便，那对于你们是一样的。你们只受自己行为的报酬。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。