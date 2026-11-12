Аллах сделал исключение для тех, кто действительно не имеет возможности совершить переселение, и сказал, что грозное предупреждение не распространяется на слабых мужчин, женщин и детей, которые не могут найти выход из положения. Их Аллах может простить, ведь Он - Снисходительный, Прощающий. Такие выражения означают, что Всевышний Аллах обязательно поступит так, проявив великодушие и снисходительность. Этими словами Аллах дал надежду на вознаграждение людям, которые не выполняют некоторые из своих обязанностей надлежащим образом, делают упущения и не заслуживают такого вознаграждения. А лучше всего об этом известно Аллаху. Из этого прекрасного аята следует, что если человек не в состоянии выполнить предписанный ему обязательный или желательный поступок, то он заслуживает прощения. По этой причине Аллах сказал о тех, кто не может участвовать в джихаде: «Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном. Кто подчинится Аллаху и Его посланнику, того Он введет в Райские сады, в которых текут реки. А кто отвернется, того Он подвергнет мучительным страданиям» (48:17). Говоря о религиозных предписаниях в целом, Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» (64:16). Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если я отдал вам приказ, то выполняйте его по мере своих возможностей». Однако человек заслуживает оправдания и прощения только в том случае, если он сделал все возможное и пошел на любые ухищрения, чтобы выполнить приказ, поскольку Аллах сделал исключение только для тех, кто не смог даже ухитриться. Из этого аята следует, что наличие проводника или знание правильной дороги относится к условиям, определяющим возможности человека для совершения хаджа, малого паломничества или выполнения других предписаний, связанных с путешествием.