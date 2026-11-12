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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 98
An-Nisa
98
4:98
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ٩٨
إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةًۭ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًۭا ٩٨
إِلَّا
ﲐ
ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ
ﲑ
مِنَ
ﲒ
ٱلرِّجَالِ
ﲓ
وَٱلنِّسَآءِ
ﲔ
وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
ﲕ
لَا
ﲖ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲗ
حِيلَةٗ
ﲘ
وَلَا
ﲙ
يَهۡتَدُونَ
ﲚ
سَبِيلٗا
ﲛ
٩٨
ﲜ
惟老弱和妇孺，他们既无力迁移，又不认识道路。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。