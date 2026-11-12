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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 96
An-Nisa
96
4:96
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ٩٦
دَرَجَـٰتٍۢ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةًۭ وَرَحْمَةًۭ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًا ٩٦
دَرَجَٰتٖ
ﱦ
مِّنۡهُ
ﱧ
وَمَغۡفِرَةٗ
ﱨ
وَرَحۡمَةٗۚ
ﱩﱪ
وَكَانَ
ﱫ
ٱللَّهُ
ﱬ
غَفُورٗا
ﱭ
رَّحِيمًا
ﱮ
٩٦
ﱯ
从真主发出的许多品级、赦宥、和慈恩。真主是至赦的，是至慈的。
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Tafsir Fathul Majid
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