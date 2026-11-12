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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 93
An-Nisa
93
4:93
ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ٩٣
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًۭا مُّتَعَمِّدًۭا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًۭا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًۭا ٩٣
وَمَن
ﲃ
يَقۡتُلۡ
ﲄ
مُؤۡمِنٗا
ﲅ
مُّتَعَمِّدٗا
ﲆ
فَجَزَآؤُهُۥ
ﲇ
جَهَنَّمُ
ﲈ
خَٰلِدٗا
ﲉ
فِيهَا
ﲊ
وَغَضِبَ
ﲋ
ٱللَّهُ
ﲌ
عَلَيۡهِ
ﲍ
وَلَعَنَهُۥ
ﲎ
وَأَعَدَّ
ﲏ
لَهُۥ
ﲐ
عَذَابًا
ﲑ
عَظِيمٗا
ﲒ
٩٣
ﲓ
谁故意杀害一个信士，谁要受火狱的报酬，而永居其中，且受真主的谴怒和弃绝，真主已为他预备重大的刑罚。
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